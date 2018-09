Profilage : Juliette Roubet sur le départ, Philippe Bas réagit

Coup dur pour les fans de Profilage (TF1). Trois ans après le départ d'Odile Vuillemin (Chloé), c'était au tour de Juliette Roudet (Adèle Delettre) d'annoncer qu'elle quittait la série à l'issue de la saison 9. "C'est un choix difficile parce que j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui écrivent cette série et pour ceux qui la fabriquent au jour le jour. Mais c'est un choix sincère nourri par le sentiment de quitter ce projet au moment le plus juste pour moi. Après ces trois saisons d'engagement total au service du personnage d'Adèle, j'ai envie de me consacrer à de nouveaux projets, de nouveaux rôles, de nouveaux défis", a-t-elle confié à nos confrères d'Allociné.

Les téléspectateurs ne sont pas les seuls à être tristes. Son partenaire Philippe Bas (Thomas Rocher) regrette également de la perdre. Il a donc souhaité lui faire une belle déclaration sur Instagram ce jeudi 6 septembre 2018. Après avoir précisé qu'il leur restait encore quelques jours de tournage, l'acteur de 44 ans a écrit : "Je te remercie pour toutes ces années que j'ai passées à tes côtés. Que d'aventures ! Presque autant d'heures, que de séquences... Tellement de scènes et tellement d'émotions. (...) Je te dis bravo et merci pour tout ce que tu as donné et que tu donnes encore. Ta voix et tes yeux ont donné de la vérité à ton personnage... Ta présence et ton émotion lui on donné cette puissance si forte, si attachante...(...) Moi je te dis merci pour le partage, la complicité et la joie dans le travail, durant toutes ces saisons, c'est une chance et un grand plaisir pour le collègue que je suis."