PSG-Caen : Bruna Marquezine, Pierre Sarkozy et Aïda Touihri réunis

Ce dimanche 12 août, le PSG a joué son premier match de Ligue 1 de la saison contre Caen. Dans les tribunes, plusieurs personnalités ont ainsi pu apprécier la victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 0.

Bruna Marquezine, la petite amie de Neymar, a pu soutenir son compagnon pour sa rentrée parisienne après plusieurs mois d'absence. Ce dernier semble remis de sa blessure et en forme après sa Coupe du monde décevante puisque l'attaquant star du PSG a ouvert le score au bout de dix minutes de jeu avec un premier but. De quoi ravir sa chérie, confortablement installée dans les gradins.

Non loin de là, Ilaria D'Amico, la compagne du gardien Gianluigi Buffon était également présente. Elle a ainsi échanger quelques mots à l'Argentin Javier Pastore, quant à lui venu en famille avec sa compagne Chiara Picone et leur fils Santiago. Le gardien français champion du monde, Alphonse Areola, a lui aussi raccroché ses crampons pour la soirée profitant du match aux côtés de sa femme Marrion et leurs petites filles Ayleen-Grace et Aymma-Lyse. Retour en images sur cette rentrée sportive.