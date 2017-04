PSG-EAG : Anouchka Delon et Julien Dereims, supporters amoureux et comblés

Dimanche 9 avril, le PSG recevait Guingamp dans la course au titre de champion de France. Invaincus depuis trois mois en Ligue 1, les hommes d'Unai Emery n'ont pas failli et ont régalé le public dominical d'un 4-0 sans équivoque. En tribunes, Anouchka Delon et son amoureux Julien Dereims ont savouré le spectacle. Le couple, que l'on croise régulièrement dans les travées de la tribune présidentielle, vient tout juste de boucler à Cannes sa tournée pour la pièce Libres sont les papillons.

Les deux acteurs se sont ainsi offert cette soirée de gala, mais ont dû attendre l'heure de jeu avant de voir les Parisiens débloquer le score. Angel Di Maria, puis Edinson Cavani à deux reprises, ont fait trembler les filets du tenace club breton – qui avait battu le Paris Saint-Germain à l'aller – et le tout en l'espace d'un quart d'heure. Pour le plus grand bonheur de la fille d'Alain Delon, mais aussi des soeurs Karima Charni et Hédia Charni ou encore de Malika Ménard. En toute fin de match, histoire de parfaire ce score éclatant, Blaise Matuidi a inscrit le 4e but, la cerise sur le gâteau... d'anniversaire puisque l'attachant milieu de terrain français fêtait ses 30 ans ce dimanche.