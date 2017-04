PSG-Monaco : Louis Bertignac et son amoureuse comblés face au clan Sarkozy

Trois semaines après la finale de la Coupe de la Ligue, les deux grands rivaux de cette saison 2016-2017, le PSG et l'AS Monaco, se sont retrouvés au Parc des Princes le 26 avril pour la demi-finale de la Coupe de France. En jeu : un billet pour la finale du plus vieux trophée du foot français, face à Angers (tombeur de Guingamp). Face à son public, et devant une équipe bis monégasque (largement composée de remplaçants et de joueurs de la réserve), le PSG n'a pas tremblé, étrillant le leader de la Ligue 1 avec un joli 5 à 0.

En tribunes, les VIP étaient au rendez-vous. S'ils n'ont pas vu le duel tant espéré contre les joueurs du Rocher, ils ont au moins pu applaudir le sérieux des Parisiens. Nicolas Sarkozy, fidèle au poste comme à son habitude, était au côté d'Anne Hidalgo, la maire de la capitale, pour assister à la rencontre. Non loin de son fils, Pierre Sarkozy. Quelques rangs au-dessus, on a croisé quelques footeux tels que le sélectionneur Didier Deschamps, qui a profité du match avec son fils Dylan, le tout au côté de Mickaël Landreau, ex-gardien du club parisien. Raymond Domenech était quant à lui avec sa belle Estelle Denis, à quelques sièges de Jean-Pierre Papin.

Mais s'il y en a qui ont profité de la soirée comme personne, c'est bien Louis Bertignac et sa jeune chérie Laeticia. Les deux tourtereaux se sont délectés du spectacle parisien (avec des buts signés Draxler, Cavani, Mbae contre son camp, Matuidi et Marquinhos) tout en se payant une tendre soirée romantique, on en veut pour preuve leur jolie complicité. Enrico Macias et son fils Jean-Claude Ghrenassia étaient également de la partie, tout comme un autre papa, Richard Orlinski, avec son fils Jonathan, aperçu non loin de Michel Cymes.