PSG-Montpellier : Pascal Obispo se régale avec Pierre et Louis Sarkozy

Le football a ensuite repris ses droits, et les Parisiens ont pris leurs aises : grâce à des buts de l'impitoyable Cavani (29e minute) et d'Angel Di Maria peu après le retour des vestiaires, le PSG s'impose et prend la tête du classement général de la Ligue 1, trois points devant Monaco - qui compte deux matchs en retard. Les deux cadors du championnat se retrouveront d'ailleurs mercredi en demi-finale de la Coupe de France.

En tribunes, les people étaient encore une fois au rendez-vous avec la ferme intention de voir Paris triompher. S'il y avait beaucoup d'habitués, on a pu apprécier de remarquer la présence du couple formé par Marina Foïs et Eric Lartigau : l'actrice et le réalisateur étaient venus en famille, avec leurs fils Lazare (12 ans) et Georges (8 ans). La star de Papa ou Maman (1 et 2) a beau avoir confié dans une récente interview qu'elle aurait "très bien pu ne jamais envisager d'avoir d'enfants", c'est avec une complicité évidente qu'elle a partagé ce moment avec eux. Devant la petite famille, l'acteur Patrick Chesnais était également présent, à l'instar de Kev Adams, actuellement en salles avec Gangsterdam, Ary Abittan, venu avec l'une de ses trois filles, Tarek Boudali. Enrico Macias a passé la soirée au Parc en compagnie de son petit-fils Simon, tandis qu'on pouvait aussi apercevoir le discret Pierre Souchon, fils d'Alain.

Fidèles parmi les fidèles, Nicolas Sarkozy et ses fils étaient cette fois encore à fond derrière les hommes d'Unai Emery. Pierre et Louis ont suivi la rencontre en compagnie du plus PSGiste des Girondins, Pascal Obispo, installé juste derrière eux et exceptionnellement sans son épouse Julie. "Le parrain", comme l'a affectueusement surnommé Louis Sarkozy, "en famille", dans une publication Instagram pleine de connivence.