PSG-OL : Pascal Obispo, Cristina Cordula, Nagui, en couple pour le choc

Avec 21 buts inscrits en six matchs de Ligue 1 (pour seulement trois encaissés), le Paris Saint-Germain assure le spectacle et les célébrités étaient présentes en nombre, dimanche 17 septembre 2017 au Parc des Princes, pour l'un des premiers chocs de ce début de saison : la réception de l'Olympique lyonnais était en effet un vrai test pour l'armada du PSG.

Les joueurs de l'OL ont d'ailleurs tenu la dragée haute à ceux entraînés par Unai Emery, et la triade infernale de buteurs composée d'Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé n'a pas augmenté son compteur. Si les locaux l'ont emporté 2 à 0, ils doivent leur succès à deux buts contre leur camp des malheureux Marcelo et Jérémy Morel.

Un scénario à suspense, émaillé de quelques régalades techniques et d'un duel d'ego entre Cavani et Neymar (ce dernier ayant voulu tirer un penalty alors qu'il s'agissait d'une prérogative de l'Uruguayen), auquel ont assisté avec enthousiasme les habituels fervents supporters VIP du PSG, à l'image de Pascal Obispo et son épouse Julie Hantson, Patrick Bruel, installé juste devant le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, Nicolas Sarkozy, fidèle parmi les fidèles, ou encore Nagui, venu avec sa femme Mélanie.

Dans la tribune d'honneur, on pouvait aussi voir la reine du look Cristina Cordula, prête pour 90 "magnifaïques" minutes auprès de son mari Frédéric et non loin de Kendji Girac. La belle Brésilienne, déchaînée du smartphone, s'est d'ailleurs fait plaisir en prenant un selfie avec le chanteur qu'on a pu retrouver dans sa story Instagram.