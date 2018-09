PSG-Reims : Ashley Benson et Izabel Goulart festives face à Michael Jordan

Le match opposant l'équipe du Paris Saint-Germain à celle de Reims était très attendu ce mercredi 26 septembre 2018. Diffusé sur Canal+, l'événement – qui s'est déroulé au Parc des Princes (Paris) à l'occasion de la Ligue 1 – a attiré les foules et plusieurs personnalités ont répondu présent, à commencer par Ashley Benson et Izabel Goulart.

L'ex-star de la série Pretty Little Liars et la fiancée du footballeur Kevin Trapp se sont installées dans les tribunes où elles ont assisté à la victoire du Paris Saint-Germain (4-1). Festive et très enjouée, elle était accompagnée de Bruna Marquezine, la compagne de Neymar. Un autre duo s'est aussi fait remarquer : Ary Abittan et Pierre Sarkozy. L'humoriste de 44 ans n'a pas manqué ce rendez-vous au côté du fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy.

On pouvait retrouver Miss France 2017 Alicia Aylies, qui s'est montrée rayonnante en blanc au Parc des Princes. Les humoristes Kev Adams, Alban Ivanov et Issa Doumbia étaient également de la partie. Sans oublier Younes Bendjima, l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian, et l'humoriste acteur Malik Bentalha qui ont profité de l'événement sportif ensemble. Enfin, la légende du basketball Michael Jordan était l'invité d'honneur du PSG et s'est affiché avec le nouveau maillot de l'équipe.