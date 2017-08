PSG-Toulouse : Louis Sarkozy in love devant son frère Pierre pour le show Neymar

Dimanche soir, les 45 000 spectateurs du match PSG – Toulouse en ont eu pour leur argent. Dans un Parc des Princes plein à craquer, prêt à dire au revoir à Blaise Matuidi (parti pour la Juventus de Turin dans la semaine) et célébrer le premier match à domicile de Neymar, les supporters des bleus et rouges ont assisté à un véritable récital du PSG.

Devant une tribune VIP bien garnie de stars de retour de leurs vacances estivales, le club de la capitale a pourtant très mal démarré sa rencontre, cueilli à froid par Gradel (18e minute) après avoir manqué plusieurs occasions. Mais le Parc va très vite retrouver des couleurs lorsque le feu-follet Neymar, à la 31e, vient égaliser en reprenant un ballon repoussé par le portier toulousain. Le début d'une soirée largement marquée par le joueur le plus cher de l'histoire du football.

Sous les yeux de Louis Sarkozy, venu avec sa chérie Natali Husic, et de son frère Pierre, le N°10 de 25 ans va fait vibrer le Parc, d'abord en offrant deux passes décisives à Rabiot (une frappe sèche à ras de terre à la 35e) et Kurzawa (une sublime demi-volée acrobatique sur un corner tendu à la 84e), mais aussi en provoquant un penalty transformé par Cavani (75e) et en participant au triangle qui permettait à Pastore de conclure d'un sublime enroulé dans la lucarne (82e). Pour parfaire le tout, emmenant un PSG réduit à dix après l'exclusion de Marco Verratti, Neymar s'offrait un festival dans la défense du Téfécé (6-2, 92e).

Un slalom insensé, sorti de nulle part, qui va faire exulter le Parc des Princes et notamment Patrick Bruel et Ary Abittan, supporters complices en début de rencontre, et comblés pour leur retour au Parc. Cyril Lignac, venu avec un ami, n'a pas boudé son plaisir non plus, tout comme Ahmed Sylla, DJ Snake, Tarek Boudali, Estelle Denis, Luka Karabatic et compagne Jeny Priez, Nikola Karabatic et sa femme Géraldine Pillet, ou encore Charles Villeneuve. Tous n'avaient d'un nom à la bouche : Neymar.

Mais le mot de la fin, finalement à l'image du Brésilien, revient à Marco Verratti, qui résume parfaitement la prestation surréaliste de l'ex-attaquant du Barça. "Il marque des buts que l'on voit dans les dessins animés comme Olive et Tom", a soufflé l'Italien en zone mixte après la rencontre.