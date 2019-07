Psy : Le chanteur mêlé à une large affaire de prostitution en Corée du Sud

Des années qu'on n'avait plus eu de nouvelles de Psy. En 2012, son Gangnam Style avait fait un tube mondial, tout le monde avait succombé au charme de ce rap coréen. Aujourd'hui, le clip du titre culmine à plus de 3 milliards de vues sur YouTube. Pourtant, l'artiste de 41 ans vient d'être interpellé dans le cadre d'une affaire de prostitution qui fait scandale dans le milieu de la K-Pop.

Tout est parti d'une enquête publiée par la BBC révélant que Seungri, l'un des membres du boysband Big Bang, avait été entendu par la police dans le cadre d'une affaire de prostitution, viol et trafic de drogue dans une boîte de nuit de Gangnam, quartier huppé de Séoul, en Corée du Sud. L'endroit a connu un essor depuis le tube de Psy. Le chanteur, de son vrai nom Park Jae-Sang, a lui aussi été interpellé dans le cadre de cette enquête, selon les informations du Hollywood Reporter.

Les investigations semblent ainsi se porter sur le label YG Entertainment, très influent en Corée, et son patron Yang Hyun-suk. La société a géré la carrière de Psy pendant près de huit années, jusqu'en mai 2018, tout comme celle du groupe Big Bang. Le 27 mai 2019, un reportage de la chaîne locale MBC apprenait que Yang Hyun-suk était accusé d'avoir fourni des prostituées à des investisseurs étrangers lors d'un dîner à Séoul, en juillet 2014, auquel Psy aurait participé.

Entendu par les enquêteurs, Psy a nié tout implication. Bien que présent à cette soirée, il nie avoir participé à toute activité illégale, affirmant avoir quitté la sauterie après le repas et quelques verres. L'ancien manager, qui a d'ailleurs démissionné de ses fonctions le 14 juin 2019, nie les faits. Yang Hyun-suk est également accusé de fraude fiscale et de dissimulation de trafic de drogue. À ce stade, artistes et investisseurs du label sont mêlés dans ce scandale, dont il est encore difficile de connaître l'ampleur.