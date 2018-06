Purepeople.com débarque sur Facebook Messenger : Votre actu à portée de main !

Quelle est l'actualité de votre star préférée ? Obtenez cette réponse en un clic grâce au tout nouveau bot Purepeople.com sur Facebook Messenger.

Il vous suffit d'entamer une conversation avec votre site people adoré sur Messenger pour démarrer cette toute nouvelle expérience. Chaque jour à 8h30, vous recevrez une notification avec un résumé de l'actualité des stars de la veille. La boîte de dialogue de Messenger vous propose également de cliquer sur votre star préférée pour qu'apparaissent toutes les dernières news à son sujet.

En cliquant sur "toute l'actu", tous les derniers articles publiés sur Purepeople.com vous sont proposés. Il vous suffit de faire défiler les news et de cliquer pour démarrer la lecture. Le bot vous permet en claquement de doigt de vous informer en détails sur le monde des célébrités et de ne rien manquer sur celle dont vous êtes le plus grand fan.

Alors, qu'attendez-vous pour tenter l'expérience ?