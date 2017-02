Purepeople : L'appli mobile évolue, les stars toujours plus proches de vous !

Vous n'arrivez pas à vous passer de Purepeople, votre partenaire d'information et de divertissement préféré au quotidien ? Désolé de vous l'annoncer tout de go : ça ne risque pas de s'arranger, avec la nouvelle version de l'appli mobile et ses fonctionnalités pensées pour vous offrir une expérience toujours plus immersive au coeur du star system.

Grande nouveauté de cette nouvelle mouture, les posts Facebook, Twitter et YouTube des célébrités sont intégrés dans l'application ! C'est l'assurance de rester plus que jamais connecté à vos stars favorites : sur la homepage, leur activité récente sur les réseaux sociaux est à l'honneur, tandis que, dans les pages d'articles et les fiches stars les concernant, des publications en lien avec elles apparaissent. Les posts de stars remontent également dans la rubrique thématique dédiée : télé, mode, cinéma, royauté, musique, sport ou encore enfant de star.

Bien entendu, vos chouchous ont droit à un traitement de faveur : les people auxquels vous êtes abonnés sur l'appli s'illustrent ainsi également dans la rubrique dédiée aux réseaux sociaux, accessible depuis la page d'accueil sur iOS et dans le menu sur Android.

Pour passer à l'action et découvrir ces nouveautés, suivez ce lien.

La nouvelle a d'ailleurs semblé faire pas mal de bruit dans le monde du show-biz. "Tout le monde est invité !!!", s'est réjouie la reine des médias sociaux Kim Kardashian.