Quand Guy Carlier "balance" à cause de Laurent Ruquier et se fait engueuler...

Laurent Ruquier est bel est bien de retour sur la scène médiatique. Alors que la rentrée d'On n'est pas couché avait lieu samedi 1er septembre 2018, l'animateur était également à l'antenne le dimanche à la tête du programme Les enfants de la télé, qui avait déjà repris sur France 2 depuis le dimanche 26 août dernier.

Pour son nouveau numéro, le producteur et présentateur de 55 ans s'est entouré de plusieurs personnalités bien connues du grand public comme le roi de l'immobilier Stéphane Plaza, les humoristes Florent Peyre et Jonathan Lambert mais aussi la journaliste Agathe Lecaron, le chanteur Richard Gotainer et le parolier Guy Carlier. Et c'est ce dernier qui fait une drôle de révélation sur le plateau.

Alors qu'il se souvenait de sa première et dernière soirée aux commandes de la finale de L'Eurovision en 2005, au côté de Julien Lepers en Ukraine, Guy Carlier a dévoilé avoir été vivement corrigé à cause de textos échangés avec Laurent Ruquier. "C'était horrible. J'ai commenté une fois, en plus avec Julien Lepers qui était mon pire ennemi, pendant trois jours à Kiev...", commence-t-il a raconter avant de poursuivre : "Et Ruquier m'envoyait des SMS pendant le décompte interminable en me disant 'vas-y balance'. Et donc j'avais balancé sur les Albanais. Et il y avait une chorégraphie avec des faux violons. Il n'y avait pas de cordes et les cordes de violon, c'est fait avec des boyaux de chats. Et je disais 'les Albanais sont tellement pauvres qu'ils bouffent les chats'".

Une blague qui n'est pas passée auprès des principaux intéressés, qui ne se sont pas laissés faire : "On a eu une plainte de l'ambassade. C'est lui qui me forçait", conclut Guy Carlier en pointant Laurent Ruquier du doigt face aux rires du public et des invités. Treize ans après cet épisode mémorable, les deux amis en rigolent encore.