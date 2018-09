Queer Eye : Jonathan Van Ness, amoureux, présente son séduisant chéri

"Love is in the air". Jonathan Van Ness, le coiffeur et expert star de l'émisson "Queer Eye" sur Netflix, n'est plus un coeur à prendre. L'homme de 31 ans est amoureux et a dévoilé l'identité de son compagnon...

Jonathan Van Ness, convié à la 70e cérémonie des Emmy Awards le lundi 17 septembre 2018, a posté sur son compte Instagram une photo des coulisses de sa venue. Surprise : il a pris la pose aux côtés d'un beau jeune homme qui n'est autre que son amoureux. À lire aussi Mounir Mahjoubi : Le secrétaire d'État présente son amoureux, Mickaël Samuel (Pékin Express) amoureux : Il présente sa chérie sur la Toile Valérie Trierweiler, amoureuse et si "fière" de son chéri Romain Magellan La vedette de l'émission Queer Eye a ainsi introduit à ses fans le beau Wilco Froneman. "Je l'aime", a-t-il sobrement commenté sur cette photo où il pose habillé en costume de soirée pour femme, au bras de son amoureux. Une photo prise par sa meilleure amie Monique Northrop dans une chambre d'hôtel de Los Angeles. De son côté, Wilco Froneman, en costume noir, a partagé une photo similaire et a écrit : "Progressivement, les rencards deviennent de plus en plus officiels." Le couple a ensuite été vu faisant la fête lors de la soirée organisée en marge de la cérémonie par Netflix, à NeueHouse Hollywood. Jonathan Van Ness avait déjà fait une apparition accompagné de son chéri, joueur de rugby pour les Gotham Knights de New York et originaire d'Afrique du Sud, lors de la cérémonie des Creative Arts Emmys le 9 septembre. "Je soutiens le chéri...", avait commenté sur une photo le séduisant Willco.

Thomas Montet

