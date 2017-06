Quelle sublime actrice se cache derrière cette petite danseuse ?

La ballerine blonde rêveuse n'est autre que Diane Kruger. L'actrice allemande de 40 ans se souvient de son enfance à travers cette photo, et peut se targuer d'avoir accompli un beau parcours depuis. Un souvenir marqué par un événement douloureux : en effet, c'est une blessure au genou qui l'empêchera de devenir petit rat d'opéra à la prestigieuse Royal Ballet School de Londres à l'âge de 13 ans. Mannequin, elle a ensuite embrassé une carrière d'actrice et a remporté le 28 mai le prix d'interprétation féminine grâce à sa performance bouleversante dans le film In the Fade.

In the Fade, réalisé par Fatih Akin, suit le destin de Katja. Elle s'effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l'injustice, viendra le temps de la vengeance.