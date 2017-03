Quentin Mosimann : Le gagnant de la Star Ac 7 a bien changé !

Mercredi 29 mars, Quentin Mosimann (29 ans) était l'invité de l'émission belge De quoi je me mêle ? sur la RTBF. Lors de son passage, le vainqueur de la 7e édition de la Star Academy (TF1) est apparu... quelque peu changé.

En effet, alors qu'il donnait son avis sur la venue de footballeurs poussant la chansonnette sur le plateau de The Voice Belgique (où il a été coach des saisons 1, 2, 4 et 6) il y a quelques jours, Quentin Mosimann a surpris des internautes français (moins habitués à le voir que nos voisins belges) par son évidente prise de poids.

Fini le look de jeune premier à la mèche savamment maîtrisée comme dans son clip de Toc Toc, désormais, l'ancien Star Académicien affiche un visage plus rond et un look plus sage avec de grandes lunettes. "Qu'est-ce qu'il a grossi, Quentin Mosimann !", "Quentin Mosimann, il a pas un peu grossi ?", "Il a grossi Quentin !", peut-on lire ça et là sur Twitter.

Côté actualité, Quentin Mosimann continue de se faire un nom dans la musique électronique un peu partout autour du monde. Il y a quelques semaines, il proposait notamment à ses abonnés Instagram de découvrir son remix du titre Shed a Light de Robin Schultz, David Guetta et Cheat Codes.