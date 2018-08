Quentin Tarantino : Après avoir martyrisé Uma Thurman, il recrute sa fille Maya

Maya Hawke, la fille aînée d'Uma Thurman et Ethan Hawke, fait ses grands débuts au cinéma. Après avoir décidé de marcher sur les traces de ses parents, elle imite sa maman puisqu'elle a accepté de jouer... pour Quentin Tarantino, le cinéaste qui avait propulsé star Uma Thurman avec Pulp Fiction et les deux Kill Bill.

En effet, le réalisateur américain a recruté une flopée de jeunes acteurs pour des rôles secondaires dans le très attendu Once Upon a Time in Hollywood. Outre Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Luke Perry, Dakota Fanning, Al Pacino, Emile Hirsch et Tim Roth, pour ne citer qu'eux, Tarantino a jeté son dévolu sur Maya Hawke, 20 ans. La jeune femme s'est distinguée en Angleterre dans la mini-série Little Women, ce qui lui a ouvert les portes de projets plus excitants encore. On l'attend ainsi dans la saison 3 de Stranger Things et au cinéma dans Ladyworld, un thriller prévu pour le 22 septembre aux Etats-Unis.

Dans Once Upon a Time in Hollywood, Maya croisera le chemin de Lena Dunham. L'héroïne et la créatrice de Girls figure elle aussi dans cette nouvelle salve de noms, aux côtés d'Austin Butler (le beau gosse des Chroniques de Shannara et accessoirement le petit ami de Vanessa Hudgens) et Lorenza Izzo, l'ex-femme d'Eli Roth qu'on a pu voir dans les récents films de ce dernier, Knock Knock et Green Inferno.

Maya aurait-elle demandé la bénédiction de sa mère avant d'accepter l'offre de celui qui a été le bourreau de sa mère sur certains tournages ? En effet, leur relation de confiance a été brisée après le tournage chaotique de Kill Bill 2. "Je l'ai accusé d'avoir essayé de me tuer", se souvient-elle après avoir raconté l'épisode d'un accident de voiture où Uma a frôlé la mort. Après ces révélations, Tarantino a confié que c'était "le plus grand regret" de sa vie. Et son actrice lui a pardonné. "Je le comprends et s'il m'écrivait un grand rôle et que nous étions sur la même longueur d'onde, ce serait différent", avait-elle assuré en mai dernier.