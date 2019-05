Quentin Tarantino au bras de sa femme Daniela Pick, très chic, à Cannes

Comme chaque année, le Festival de Cannes attire les plus grandes célébrités. Le 18 mai 2019, les stars se sont ruées sur les marches du palais des festivals, afin d'assister à la projection du film Le lac aux oies sauvages, du réalisateur chinois Diao Yi'nan. Quentin Tarantino était naturellement présent.

Grand habitué du Festival, le réalisateur américain de 56 ans a fait son apparition sur le tapis rouge vêtu d'un costume noir des plus sobres. Il est apparu au bras de sa sublime épouse, Daniela Pick. La jolie brune de 35 ans avait également misé sur le noir, forcément très élégant. Une superbe robe noire courte qui donnait un véritable dynamisme à sa tenue. Ils ont pris la pose avec plaisir et décontraction pour les photographes, faisant notamment de signes de la main aux badauds. En haut des marches, ils ont retrouvé Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.

Le synopsis du film Le lac aux oies sauvages, présenté en compétition officielle : "Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au coeur d'une chasse à l'homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin."

Quant à Quentin Tarantino, sa présence à Cannes s'explique aussi par le fait que son prochain film, Once Upon a Time... in Hollywood, est lui aussi présenté en compétition. Il sortira dans les salles le 14 août 2019.