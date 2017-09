Quentin Tarantino et Daniella fêtent leurs fiançailles, Bruce Willis déchaîné !

Si c'est à l'occasion d'un dîner romantique en tête-à-tête, le 30 juin 2017 dans la Cité des Anges, que Quentin Tarantino a demandé en mariage sa compagne Daniela Pick, c'est en revanche en compagnie d'un club d'amis très VIP qu'il a saisi samedi 23 septembre l'occasion de célébrer leurs fiançailles.

Des figures emblématiques de l'univers tarantinesque étaient en effet conviées à se joindre au cinéaste américain de 54 ans et à la chanteuse israélienne de 33 ans à l'occasion d'un dîner au Socialista, à New York : l'éminent producteur de toujours de Tarantino, Harvey Weinstein, et sa charmante épouse Georgina, Uma Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill), classe en robe noire et venue avec sa fille Maya, Bruce Willis (Pulp Fiction, Groom Service), visiblement en très grande forme vu son saut pour franchir un cordon - perdant une chaussure au passage -, le charismatique Harvey Keitel (Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Inglourious Basterds), avec sa femme Daphna Kastner, l'inénarrable Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Inglourious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight) et son épouse Latanya ou encore Diane Kruger (Inglourious Basterds), sublime dans une audacieuse robe noire satinée fort décolletée ainsi qu'Edward Norton étaient ainsi réunis dans l'atmosphère de La Habana Vieja reconstituée en plein Manhattan. Et dire que la liste pourrait être bien plus longue !

Comme un avant-goût de noces, le couple y a fait une entrée tout en élégance : main dans la main avec son homme au style chic sans chichis (veste, chemise et cravate... et blue jeans), Daniella Pick rappelait par son allure d'enfer, vêtue d'une robe mini décolletée d'un blanc éclatant, qu'elle est également mannequin.