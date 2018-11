Quentin Tarantino marié : Le réalisateur a épousé la sublime Daniella Pick

C'est un jour qui restera gravé dans sa mémoire comme le sont nombre de ses films dans celle des cinéphiles. Mardi 28 novembre 2018, Quentin Tarantino s'est marié à sa fiancée Daniella Pick. C'est un premier mariage pour les deux artistes. Le réalisateur et scénariste de 55 ans et la chanteuse de 35 ans s'étaient rencontrés en 2009 lors de la promotion d'Inglourious Basterds en Israël.

Le magazine People publie une photo du mariage montrant monsieur et madame Tarantino sous une arche de roses blanches. Daniella Pick portait une robe signée Dana Harel. Le couple a choisi une cérémonie intime à Los Angeles. La réception s'est ensuite déroulée au restaurant Mr. Chow à Beverly Hills où l'on a pu croiser les acteurs Harvey Keitel et Tim Roth, tous les deux étaient de l'aventure Reservoir Dogs qui, en 1992, a révélé Tarantino au monde.

Une grande fête de fiançailles avait eu lieu en septembre 2017 à New York et à laquelle avaient assisté les stars de Pulp Fiction : Bruce Willis, Samuel L. Jackson et Uma Thurman.

Daniella Pick est la fille du chanteur israélien Tzvika Pick. Elle a débuté une carrière de chanteuse en duo avec sa soeur avant de poursuivre avec succès en solo. Elle a été en couple avec Quentin Tarantino dès leur rencontre il y a presque dix ans. Ils se sont séparés, puis le réalisateur de Kill Bill a partagé la vie de la costumière Courtney Hoffman. 2015 marque ses retrouvailles avec Daniella.

Le mariage s'est déroulé quelques jours après la fin du tournage de Once Upon a Time in Hollywood, le très attendu nouveau film de Tarantino qui réunit Brad Pitt et Leonardo DiCaprio et dans lequel le meurtre de l'actrice Sharon Tate (interprétée à l'écran par Margot Robbie), seconde épouse de Roman Polanski, aura une place importante.