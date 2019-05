Qui est cette adorable fillette de 3 ans, aujourd'hui star française ?

Sur la photo qu'elle a choisi de poster, une petite fille apparaît. Elle a 3 ans, selon la légende du cliché vraisemblablement extrait d'une photo de classe, et affiche une bouille tout simplement irrésistible. L'enfant est devenue depuis une artiste aux casquettes variées. Formée aux Beaux-Arts, elle a connu la notoriété grâce à la télévision, en faisant la pluie et le beau temps avec humour et inventivité. Rapidement réclamée par le cinéma, elle a décroché son premier grand rôle il y a onze ans déjà, devant la caméra d'Anne Fontaine, face à Fabrice Luchini, dans La Fille de Monaco. Ce long métrage a lancé sa carrière ! Vous avez deviné, cette petite blondinette n'est autre que Louise Bourgoin !