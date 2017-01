Qui est cette ancienne Miss France bébé ?

Avec cette photo craquante d'elle enfant, l'étudiante de 23 ans ne s'est, cette fois-ci, pas attiré les foudres des internautes.

On se souvient qu'un de ses posts datant de la mi-décembre n'avait pas été bien reçu de la part d'autres futurs médecins. Certains lui reprochaient d'avoir été avantagée lorsqu'elle avait posté une photo d'elle en maillot de bain, au bord d'une magnifique piscine. Obtenir un stage à Tahiti – où vit son compagnon Christophe – ne serait pas chose facile.

Se sentant injustement attaquée par un commentaire en particulier, Marine Lorphelin n'avait pas tardé à lui répondre. "Ce n'est pas un privilège, j'ai monté un dossier pour venir en stage ici ! Et oui, d'autres étudiants partent dans les îles ou à l'étranger pendant l'année ou l'été. Beaucoup de rumeurs à la fac comme quoi j'aurais des passe-droits ? 1/ Je n'ai pas de passe-droits sinon je ne viendrais jamais en cours et ne passerais pas les examens. 2/ Je ne suis pas la seule à partir en stage à l'étranger à ce que je sache, non ? 3/ Il y a des étudiants qui ont des cursus et parcours de vie différents des autres, il va falloir l'admettre. 4/ Que les personnes qui lancent des rumeurs viennent me parler directement vu qu'on est dans la même fac, ça sera plus simple. 5/ Il est vrai que les billets d'avion ne sont pas donnés et que j'ai beaucoup de chance, j'en ai bien conscience", avait-elle détaillé.

Le débat est à présent clos puisque l'ex-reine de beauté poursuit son parcours universitaire en métropole, après des adieux forcément déchirants avec Nouméa.