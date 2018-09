Qui est Vanessa Guide, la belle footballeuse de "Comme des garçons" ?

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide d'organiser un match de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l'assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine de football de France.

Tel est l'histoire de Comme des garçons, une comédie sortie en avril et qui sera disponible en DVD, Blu-ray et VoD dès le 5 septembre 2018. En têtes d'affiche, Max Boublil dans la peau du séducteur footeux et pour jouer sa meilleure ennemie, Vanessa Guide. Du haut de ses 29 ans, la jeune femme s'offre un rôle à contre-emploi : danseuse de formation, a priori plus à même de briller sur une scène que sur les rectangles verts. Et pourtant.

Vanessa Guide, vous la connaissez sûrement. Originaire de Franche-Comté, elle a enchaîné les apparitions, notamment dans Les Aventures de Philibert, capitaine puceau. Et c'est en 2012 que le virage s'opère, lorsqu'elle prête ses traits au personnage de Marie Dulac dans la série No Limit produite par Luc Besson. On la retrouve ensuite au cinéma dans Casse-tête chinois de Cédric Klapisch et Supercondriaque de Dany Boon, en maîtresse de Laurent Lafitte dans la comédie déjantée Papa ou maman, et bien sûr dans la peau de la sublime et glamour princesse Shallia, pour Les Nouvelles aventures d'Aladin où elle est courtisée par Kev Adams. Comme des garçons est l'un de ses premiers grands rôles au cinéma.