Qui sont ces petites filles devenues des stars françaises ?

À l'instar de Louise Bourgoin, de nombreuses actrices françaises ont publié des photos d'elles enfant, toutes en même temps, le mercredi 11 octobre. La recrudescence de ces clichés adorables avait une explication : la Journée Internationale des Filles. Reconnue par l'ONU depuis 2011, cette journée a pour objet de braquer les projecteurs sur un combat, celui de défendre le droit des enfants et adolescentes dans le monde, mettre fin à toutes les formes de violences liées au genre et pour lutter contre les inégalités en matière d'accès à l'éducation, à la nutrition, à la justice et à la santé.

Sans hésitation, elles ont donc été très nombreuses, anonymes comme célébrités, à avoir joué le jeu et permis de mettre en lumière une journée bien trop méconnue du grand public. Outre Louise Bourgoin, qui nous permettait de constater qu'elle n'avait pas changé, d'autres telles que Mélanie Thierry (bouille blonde absolument adorable), Joyce Jonathan, Gaia Weiss, Estelle Lefébure ou encore Lou Doillon ont posté des photos d'elles remontant à l'enfance.

La réalisatrice engagée contre la gynophobie Lisa Azuelos, Alice Pol, la jeune maman Leila Bekhti ou encore Elisa Tovati se sont également prêtées à l'expérience. On vous propose de les retrouver dans le diaporama ci-dessus et de voir si vous arriveriez à les reconnaître toutes...