Quotidien – Florence Foresti : Duplex hilarant et trop chou avec Martin Well

Martin Weill (29 ans) est l'un des journalistes les plus emblématiques de Quotidien, émission de Yann Barthès, diffusée quotidiennement sur TMC. Déjà aux côtés de l'animateur dans l'ancienne version du Petit journal de Canal+, l'envoyé spécial a une fan de taille : Florence Foresti !

Invitée dans le numéro diffusé le 1er mars, l'humoriste, venue parler de son retour au cinéma dans le film De plus belle, a demandé un duplex avec son chouchou alors qu'il se trouvait à Washington aux États-Unis. Et lorsqu'elle s'est rendu compte que son protégé était trempé jusqu'aux os, la comique de 43 ans a déclaré : "Vous [Yann Barthès, NDLR] me l'envoyez toujours dans des endroits dangereux et j'en ai marre ! Vous allez me l'abîmer ! Il est tout mouillé, mon chat ! Mon petit chaton, mon petit Martin. Tu vas prendre froid."

Des propos qui ont beaucoup fait rire le principal intéressé. Mais pas seulement. Grand timide, Martin Weill ne savait plus trop où se mettre. Pendant ce temps, Florence Foresti, attendrie et amusée de "troubler" son chouchou, a continué : "Vous me lui mettez une grosse écharpe. Je ne veux pas que tu rentres malade. (...) Vous pouvez lui donner un parapluie !"

De plus en plus gêné, mais aussi flatté par toute cette attention, Martin Weill a conclu : "Je vais couper parce que je vais rougir, là. Promis, je mets une grosse écharpe."

Ce numéro de Quotidien a été suivi par 1,2 million de téléspectateurs, soit 5,1% de part de marché. Un très bon score.