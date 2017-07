R. Kelly, accusé d'esclavage sexuel, se défend : "Croyez-moi, vous tous..."

R. Kelly contre-attaque. Accusé d'être le "gourou sexuel" d'une "secte" très étrange (un dossier publié le 17 juillet 2017 sur le site Buzzfeed avait assuré qu'il détenait six femmes contre leur gré, mais une enquête de police avait déterminé qu'il s'agissait de "relations consentantes entre personnes majeures"), le rappeur de 50 ans s'est exprimé pour la première fois en personne depuis le début du scandale.

Vendredi 28 juillet, la star américaine s'est en effet saisie de son compte Twitter pour publier une vidéo de plusieurs secondes où on la voit fièrement annoncer son retour sur scène. Sur les routes dans le cadre de sa tournée The After Party, l'interprète de I Believe I Can Fly a affirmé qu'il comptait bien honorer les prochaines dates de ses concerts malgré le tourbillon médiatique. R. Kelly sera ainsi à Baltimore le 29 juillet, à New York le 30 juillet, à Detroit le 5 août, à Atlanta le 25 août mais aussi à Memphis le 27 août.

Dans sa vidéo, R. Kelly s'est de nouveau défendu des accusations sordides qui le visent, affirmant que tous les propos récemment rapportés dans la presse n'étaient qu'un "ramassis de co***ries". "Je veux juste dire à mes fans que, malgré toutes les m**des que vous entendez, je serai sur la côte Est pour assurer mes concerts. Et croyez-moi, vous tous, c'est un ramassis de co***ries", a-t-il déclaré.