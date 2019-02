R. Kelly de nouveau accusé de viol : sa victime avait 16 ans

R. Kelly aurait repéré les deux adolescentes. Un membre de son entourage leur aurait donné de l'alcool et des stupéfiants. Latresa Scaff et Rochelle Washington se seraient ensuite rendues en taxi (payé par le staff de R. Kelly) à l'hôtel de la star et seraient entrées dans sa chambre.

À l'intérieur, R. Kelly se serait présenté à elle, son pénis exposé. Il aurait tenté de convaincre Latresa et Rochelle de participer à une relation sexuelle à trois. Rochelle aurait refusé la proposition et se serait isolée dans la salle de bain de la chambre. Seule face au chanteur, Latresa aurait eu une relation sexuelle non consentie, à l'issue de laquelle le chanteur aurait quitté la chambre et n'aurait plus jamais donné signe de vie.

Cette accusation renforce les soupçons de pédophilie qui pèsent sur R. Kelly depuis plusieurs décennies. L'artiste apparaît sur une nouvelle vidéo d'ébats intimes avec une adolescente, dont l'âge est estimé à 14 ans.