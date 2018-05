R. Kelly : Infectée par l'herpès, une ex l'accuse de viol et de séquestration

La réputation de R. Kelly s'étiole un peu plus. Déjà accusé par le passé de nombreuses agressions sexuelles, lui qui entretiendrait notamment un réseau d'esclaves à peine majeures qui seraient entièrement sous sa coupe, le chanteur de 51 ans est de nouveau accusé de viol par une ancienne conquête.

Selon les informations révélées lundi 21 mai 2018 par TMZ, une femme de 20 ans a déposé plainte pour agression et séquestration à New York. Faith Rodgers y explique qu'elle a rencontré R. Kelly en mars 2017, lorsqu'elle n'avait que 19 ans, après un concert à San Antonio (Texas). Quelques mois plus tard, la star américaine lui aurait demandé de la rejoindre à New York pour une autre de ses performances. C'est après ce concert que R. Kelly serait passé à l'action, rejoignant Faith Rodgers dans la chambre de son hôtel et la contraignant à avoir des rapports "non désirés". Malgré cette douloureuse expérience, elle aurait accepté de le revoir, entretenant une relation d'environ un an avec l'artiste. Douze longs mois durant lesquels elle aurait été "mentalement, verbalement et sexuellement abusée".

Faith Rodgers accuse également R. Kelly de l'avoir retenue contre son gré dans des "pièces, des studios et des voitures pour la punir lorsqu'elle ne satisfaisait pas ses désirs sexuels". Elle affirme également qu'elle était continuellement observée par une assistante de R. Kelly qui s'assurait qu'elle ne puisse pas prendre la fuite. Pour couronner le tout, la plaintive affirme que son bourreau lui a transmis l'herpès.

Ces révélations surviennent au même moment où la chaîne de télévision américaine Lifetime a annoncé qu'elle produisait actuellement un documentaire sur les agissements sordides de la vedette de R&B. Plusieurs familles de victimes travaillent au coude à coude avec la chaîne pour tenter d'exposer définitivement R. Kelly. Pour rappel, le chanteur (qui collectionne les accusations depuis le milieu des années 1990) a toujours fermement démenti les faits qui lui sont reprochés.