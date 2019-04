R. Kelly "ne sait pas lire" : étrange défense à son procès pour viol

R. Kelly ne sait pas lire. Ce n'est pas nouveau, il y a quelques années déjà, le rappeur avouait son problème d'illettrisme. Enfant, Robert Sylvester Kelly (de son vrai nom) luttait pour apprendre à lire et à écrire. "J'essayais tant bien que mal, mais j'avais l'impression d'entendre un orchestre jouer n'importe comment. C'était épuisant pour moi", relatait-il à GQ. Il aurait appris à déchiffrer "grâce aux SMS de [sa] fille".

Un handicap que ses avocats comptent bien utiliser afin d'essayer de le disculper dans l'affaire Heather Williams. Le chanteur aurait abusé sexuellement d'elle alors qu'elle n'avait que 16 ans. En début de semaine dernière, il ne s'était pas présenté à l'audience étudiant la plainte de cette jeune femme. R. Kelly a alors obtenu un jugement par défaut.

Il ne peut pas lire

Les avocats de l'artiste, Maîtres Abdallah et Shalabi, ont affirmé que leur client ne savait pas ce que contenaient les documents et la plainte en raison de ses difficultés à lire. Il n'aurait donc pas pris les mesures appropriées pour se défendre. Les avocats du chanteur demandent à ce qu'un second procès ait lieu. TMZ.com a pu consulter la requête des avocats : "R. Kelly souffre d'un trouble de l'apprentissage qui affecte sa capacité à lire. concrètement, il en est incapable", y est-il avancé.

Me Abdallah et Me Shalabi affirment également que R. Kelly n'aurait pas pu recevoir les documents nécessaires à la préparation de son procès contre Heather Williams, puisqu'il se trouvait en détention à la prison de Cook pour avoir omis de verser une pension alimentaire à son ex-femme, Andrea Lee.

Rappelons que R. Kelly est toujours visé par 10 chefs d'accusations pour agression sexuelle par quatre femmes, dont trois affirment qu'elles étaient mineures au moment des faits. L'interprète de I Believe I Can Fly a toujours nié les faits, affirmant que ses accusatrices essayaient de tuer sa carrière.