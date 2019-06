Rachael Leigh Cook : L'actrice se sépare de son mari après 15 ans de mariage

Entre Rachael Leigh Cook et Daniel Gillies, c'est terminé ! Les anciens époux ont pris les devants en annonçant leur séparation par un communiqué conjoint diffusé sur Instagram, jeudi 13 juin 2019.

"C'est avec une immense gratitude envers chaque année que nous avons passée ensemble et envers les centaines de beaux souvenirs que nous avons partagés que nous avons mutuellement décidé de nous séparer. Cette décision n'a pas été prise facilement ni à la légère. Nous avons de l'amour et du respect l'un pour l'autre en tant que parents, personnes et artistes et nous avons hâte de maintenir le meilleur de notre relation dans les années à venir. (...) Avec beaucoup d'amour, Rachael et Daniel", ont-ils écrit.

Rachael Leigh Cook (39 ans) et Daniel Gillies (43 ans) s'étaient mariés en août 2004. "Nous nous sommes mariés si vite. Nous nous sommes fiancés après cinq mois de relation et le mariage a eu lieu quelques mois après", confiait l'actrice à People alors qu'elle était à l'époque en promotion de sa série Perception. Durant leur mariage, les futurs ex-époux sont devenus parents de deux enfants : Charlotte Easton (5 ans) et Theodore Vigo Sullivan (4 ans). Ils vont devoir désormais trouver un arrangement à propos de la garde des deux petits... Pour l'heure, on ne sait pas encore s'ils comptent déposer une demande officielle de divorce devant la justice.

Pour rappel, la charmante Rachael Leigh Cook a joué dans les films Elle est trop bien, Antitrust ou encore Blonde Ambition. Quant à Daniel Gillies, on a pu le voir dans Spider-Man 2 et Captivity au cinéma, mais également sur le petit écran dans les séries True Blood, NCIS : Enquêtes spéciales, Vampire Diaries ou encore Saving Hope et, l'an dernier, dans The Originals.

