Rachel Bilson : Déjà 10 ans d'amour avec Hayden Christensen, son tendre message

Ce nouvel anniversaire coïncide presque jour pour jour avec les dix ans d'amour du couple, qui se fréquente officiellement depuis le mois de mars 2007. Rachel Bilson et Hayden Christensen s'étaient en effet rencontrés en août 2006 sur le tournage du film Jumper, ils avaient été amis pendant quelques mois avant de s'éprendre l'un de l'autre.

Brièvement séparés en 2010 après un an et demi de fiançailles, les tourtereaux vivent aujourd'hui une histoire d'amour sans nuage. Installés à Los Angeles, ils sont les parents d'une adorable petite fille, Briar Rose, née en octobre 2014. En décembre 2015, la star de la série Hart of Dixie avait donné une rare interview au magazine People, glissant quelques confidences au sujet de son bébé. Depuis, Rachel Bilson se fait très discrète, profitant de son temps pour se consacrer à sa famille et à son chéri, avec lequel elle vient de passer un cap...