Rachel Bilson et Hayden Christensen : Détendus pour une rare apparition à deux

"Pour vivre heureux, vivons cachés", dit un célèbre dicton ! Rachel Bilson et Hayden Christensen en ont fait leur philosophie de vie. Le tandem a réalisé cette semaine une rare apparition à deux, et a profité d'un instant en amoureux sous le soleil de Los Angeles...

Ce jeudi 23 mars, Rachel Bilson et son compagnon Hayden Christensen ont été surpris au Farmers Market, à L.A. Les acteurs de 35 ans se sont rendus au restaurant Du-par's et déjeuné en tête-à-tête. Le visage non maquillé, un bonnet violet sur la tête, perfecto en cuir sur le dos et baskets Stan Smith d'adidas aux pieds, Rachel semblait souriante et détendue pour ce rendez-vous à deux, sans leur fille Briar Rose (2 ans).

Cette année, Rachel Bilson et Hayden Christensen fêtent les dix ans de leur histoire d'amour. Avant d'en écrire le premier chapitre, la jolie brune était en couple avec un autre acteur, Adam Brody, son collègue dans la série Newport Beach.

Depuis la fin de The O.C. (le titre original de Newport Beach), Rachel Bilson s'est mise en scène dans les séries How I Met Your Mother et surtout Hart of Dixie, dans le rôle principal du docteur Zoe Hart. Cette dernière, diffusée sur CW, a pris fin en 2015 après quatre saisons.