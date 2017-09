Rachel Bilson et Hayden Christensen, la rupture... Pour de bon ?

Après dix ans d'amour, des fiançailles et un bébé, Rachel Bilson et Hayden Christensen, 36 ans tous les deux, se seraient séparés. C'est en tout cas ce qu'annonce la presse américaine, notamment Us Weekly.

Selon la source du magazine, la jeune actrice révélée dans Newport Beach a déménagé à Los Angeles tandis qu'Hayden Christensen, devenu célèbre grâce à la deuxième trilogie Star Wars, est resté à Toronto. Us Weekly assure que cette rupture est bien définitive. On attend la confirmation des deux intéressés plutôt discrets sur ces questions.

Les deux jeunes acteurs s'étaient rencontrés sur le tournage de Jumper en 2007 et sont tombés amoureux. Leur histoire d'amour n'a cependant pas été un long fleuve tranquille. S'ils se sont fiancés dès 2009, ils se sont séparés en 2010. La même année, ils décident de se donner une seconde chance. Les rumeurs de rupture vont pourtant bon train jusqu'à l'annonce de la grossesse de Rachel.

Le 29 octobre 2014, leur fille, Briar Rose, voit le jour. Au printemps dernier, Rachel publiait un message pour son amoureux à l'occasion de leurs dix ans. Début août 2017, l'actrice faisait la couverture du magazine La Palme, dans lequel elle évoquait son désir d'avoir "plus tard un nouvel enfant". Rachel Bilson et Hayden Christensen ont été vus pour la dernière fois ensemble il y a un mois.