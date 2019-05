Rachel Bilson et Hayden Christensen : Les ex réunis pour leur fille Briar

Même s'ils sont séparés depuis septembre 2017, Hayden Christensen et Rachel Bilson arrivent malgré tout à passer du temps ensemble pour leur fille Briar Rose, 4 ans. Dernier exemple en date ce 5 mai 2019 au marché fermier de Studio City, à Los Angeles.

En tenue décontractée, les deux acteurs ont passé une partie de la journée à jouer avec leur petite fille : toboggan gonflable, d'abord avec papa, puis avec maman, Briar semblait aux anges. Il n'est pas rare de les voir réunis en famille malgré leur rupture survenue après sept ans de relation et des rumeurs d'infidélités de monsieur avec Emma Roberts, peu fondées : "Nous essayons toujours de trouver une solution... C'est difficile. Mais je ne sais pas s'il y a une bonne façon de faire, avait confié la comédienne de Newport Beach à People, en juin 2018. On lui dit que maman a une maison et que papa a une maison, mais elle est un peu jeune pour une conversation plus approfondie."

L'actrice de 37 ans, qui va débuter le tournage de la comédie Lovestruck avec Andie MacDowell, avait ajouté être avant tout soucieuse du bien-être de Briar, une petite fille à la fois "déterminée et drôle" comme sa maman, et "sportive comme son papa" : "Être maman est ma priorité et le sera toujours. Tout ce que je choisis de faire au travail doit vraiment me donner envie. Le plus important pour moi, c'est que Briar aille bien, qu'elle soit en sécurité et équilibrée." De son côté, l'acteur de Star Wars, aujourd'hui âgé de 38 ans, ne semble pas avoir de projet en cours au cinéma.