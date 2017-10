Rachel Bilson et Hayden Christensen séparés... à cause d'Emma Roberts ?

Y a-t-il une troisième personne impliquée dans la rupture d'Hayden Christensen et Rachel Bilson ? Selon les informations rapportées lundi 9 octobre par The Blast (site fondé par un ancien de TMZ), l'actrice a mis un terme à sa relation de dix ans avec le comédien canadien "car elle pense qu'il entretenait une relation inappropriée" avec une autre femme... en l'occurence, avec l'actrice Emma Roberts.

Hayden Christensen (36 ans) et Emma Roberts (26 ans) se seraient ainsi considérablement rapprochés il y a quelques mois sur les plateaux du film Little Italy, tourné en partie à Toronto entre mai et juin dernier. Sur plusieurs photos (disponibles dans notre diaporama ci-dessus), le duo semblait complice et très proche lors d'une séquence filmée sur un scooter. À cette époque, Rachel Bilson avait régulièrement rendu visite à son petit ami, emmenant avec elle leur petite Briar Rose (3 ans) sur le tournage du long métrage.

SMS compromettants

Mais tout aurait basculé du jour au lendemain lorsque Rachel Bilson a mis la main sur des échanges de textos explicites entre le père de son enfant et la nièce de Julia Roberts. "Elle a mis fin à sa relation avec Hayden peu de temps après avoir découvert ces messages", écrivent nos confrères, qui ne révèlent toutefois pas d'autres détails. Le 5 octobre, Emma Roberts a par par ailleurs été vue sans sa bague de fiançailles lors d'une promenade dans les rues de Los Angeles. Aurait-elle encore rompu avec l'acteur Evan Peters ? Si oui, son supposé rapprochement avec l'ancien interprète d'Anakin Skywalker y est-il pour quelque chose ?

Une chose semble certaine, la rupture entre Rachel Bilson et Hayden Christensen a tout de soudain. Au mois d'août encore, l'ancienne vedette de la série Hart of Dixie s'était confiée au sujet de son amoureux dans un entretien accordé au magazine Lapalme, se remémorant avec tendresse leur rencontre en 2007 sur le tournage du film Jumper et affirmant sa volonté d'agrandir la famille. "Je pourrais avoir un autre enfant, c'est toujours d'actualité", avait-elle notamment déclaré. En avril dernier, la pétillante brunette s'était aussi fendue d'un rare message sur les réseaux sociaux pour fêter l'anniversaire de son chéri, se réjouissant de célébrer également leurs dix années de relation. "Joyeux anniversaire mon beau, nous t'aimons si fort #10ansetçacontinue", avait-elle écrit.

Selon le magazine Us Weekly, Rachel Bilson a dépensé 3,25 millions de dollars pour s'offrir une nouvelle propriété située à Pasadena depuis cette rupture. Une information révélée cinq jours avant que l'actrice ne soit victime d'un gros cambriolage. D'après TMZ, elle a été détroussée d'environ 50 000 dollars d'accessoires de luxe. Le ou les voleurs ont profité de son absence, vendredi 6 octobre, pour s'introduire chez elle en passant par une "porte vitrée coulissante qui n'était pas fermée". La loi des séries...