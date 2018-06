Rachel Bilson séparée d'Hayden Christensen : Premiers mots de maman célibataire

L'histoire d'amour entre Rachel Bilson et Hayden Christensen n'a jamais été un long fleuve tranquille mais elle a définitivement pris fin en septembre 2017. La star des séries "Take Two" et "Hart of Dixie" ne s'était encore jamais exprimée sur sa nouvelle vie de maman célibataire.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater