Rachel Legrain-Trapani : Amoureuse de Benjamin Pavard ? Une photo en dit long

Sur Instagram, Benjamin Pavard, qui occupe le poste de défenseur de l'équipe de France de football et du club allemand de Stuttgart, a partagé dans sa story une photo de sa main tenant celle d'une jeune femme. Si on ne voit pas le visage de l'heureuse élue, il a indiqué de qui il s'agit en mentionnant son compte Instagram : Rachel Legrain-Trapani.

Cette fois, le doute n'est plus permis ! Alors qu'en légende de photos sur Instagram, le joueur et la Miss échangeaient régulièrement des petits messages et des émojis, cette fois la publication d'une photo d'eux se tenant la main avec la mention du nom de Rachel Legrain-Trapani et des petits coeurs, permet de dire qu'ils sont bel et bien ensemble. En mars dernier, le footballeur de seulement de 21 ans disait dans Libération avoir une copine lilloise et journaliste... Rachel Legrain-Trapani, originaire du Nord, s'est reconvertie en animatrice télé et journaliste... Récemment, on apprenait toutefois qu'elle avait rejoint l'équipe d'une société de production événementielle.

Jusqu'à présent, ni le footballeur ni la Miss de 29 ans n'ont officiellement pris la pose ensemble. Rachel Legrain-Trapani a été mariée au footballeur Aurélien Capoue, avec qui elle a eu le petit Gianni (né en décembre 2013). Auparavant, elle a eu une romance avec l'athlète Ladji Doucouré.