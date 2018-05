Rachel Legrain-Trapani amoureuse : L'ex-Miss officialise avec un footballeur

Cette fois, c'est officiel !

Dimanche 27 mai 2018, après avoir publié une photo avec son fils Gianni (4 ans et demi) pour la fête des Mères, Rachel Legrain-Trapani (29 ans) a dévoilé une photo d'elle avec un énorme bouquet de fleurs entre les mains... Celui que son petit ami Benjamin Pavard, joueur de football de 21 ans lui a offert en ce jour si spécial. "In love...", (soit "Amoureuse" en VF), a écrit notre ex-Miss France 2007 en commentaire du cliché qui officialisait pour de bon leur couple.

"Je suis tellement content pour toi ma Rachou, tu méritais amplement de trouver l'amour de ta vie", "Prends soin de notre Rachou Benjamin, tu as un diamant précieux entre tes mains et soyez heureux", "Joli bouquet pour une belle publication & déclaration, plein de bonheur à vous !", pouvait-on lire dès les premières réactions. "Je t'aime ma chérie", a d'ailleurs commenté le principal intéressé, Benjamin Pavard.

Il y a quelques semaines, les tourtereaux attiraient déjà l'attention tout en conservant un brin de mystère lorsque Benjamin, défenseur de l'équipe de France de football évoluant au VfB Stuttgart en Allemagne, publiait une photo de la main de Rachel dans la sienne sur ses réseaux sociaux... Un cliché posté sans commentaire, laissé à la libre interprétation de chacun. Aujourd'hui, le doute n'est donc plus du tout permis !

Pour rappel, Rachel Legrain-Trapani a été mariée au footballeur Aurélien Capoue, avec qui elle a eu le petit Gianni (né en décembre 2013).