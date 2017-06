Rachel Legrain-Trapani, complexée et critiquée sur son poids : "J'ai pris 10 kg"

Rachel Legrain-Trapani, ex-Miss France 2007, a poussé un coup de gueule mardi 13 juin 2017. La maman du petit Gianni (3 ans et demi) est catégorique, ce n'est pas parce que l'on a été une reine de beauté par le passé que l'on doit forcément être "parfaite" dix ans plus tard.

C'est sur son compte Instagram où elle est suivie par 60.000 admirateurs que Rachel Legrain-Trapani, dont on se souvient du passage éclair dans Secret Story 3 en 2009 sur TF1, a pris la parole. "10 ans et 10 kilos après... Juste pour dire aux femmes qui me suivent, comme vous j'ai mes complexes, je fais le yoyo. J'ai pris du poids suite à ma grossesse, je n'arrive pas à tenir un régime plus d'une semaine, j'aime manger des bons plats et boire du vin (avec modération bien sûr), le principal est de faire la paix avec son corps et de se sentir bien", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre en révélant être l'objet de critiques récurrentes : "J'avoue recevoir des critiques car oui j'ai été Miss et je devrais être parfaite, mais non je suis une femme et d'abord qu'est-ce qu'être parfaite ? Aux yeux de qui ? #coupdegueule #sesentirbien #leprincipal #aimonsnous #vousetesbelles #femme #body #mere #laveritenestpasdanslesmagazines"

Rapidement, l'ex-Miss France a reçu le soutien de nombreux internautes. "Tu es vraiment magnifique !!! Tu es un exemple pour beaucoup de jeunes filles comme moi", "Tu es radieuse avec ou sans kilo en plus. Tu es une femme. Une maman. Et si tu es heureuse, c'est tout ce qui compte !", "Vous êtes absolument sublime, aucun complexe à avoir", pouvait-on lire dès les premières réactions.