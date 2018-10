Rachel Legrain-Trapani critiquée pour ses 8 ans d'écart avec Benjamin Pavard

Son amour pour Benjamin Pavard, Rachel Legrain-Trapani l'assume mais l'ancienne Miss France sait qu'elle est considérée comme "une cougar par certains".

À l'occasion d'une rencontre avec Gala dans sa nouvelle maison de Tourcoing, l'ex-reine de beauté devenue journaliste pour la chaîne régionale WEO s'est confiée sur son couple et les huit ans qui la séparent de son compagnon. "J'essuie des remarques désagréables à ce sujet sur les réseaux sociaux. Au début, ça me faisait mal. Ben, lui, s'en moque", avoue-t-elle.

C'est justement la jeunesse du défenseur et champion du monde de 22 ans qui a séduit la maman célibataire, divorcée du footballeur Aurélien Capoue avec qui elle a eu son fils Gianni âgé de 4 ans et demi : "Ben est un garçon très drôle. Insouciant. Il est arrivé au bon moment dans ma vie."

Mais lorsqu'elle s'est mise en couple avec Benjamin Pavard en janvier 2018, après l'avoir rencontré grâce à des amis communs, Rachel Legrain-Trapani n'a pas manqué de lui dresser un portrait réaliste de sa vie de jeune maman. "Quand nous avons franchi le pas, je l'ai prévenu : 'Je ne suis pas là pour rigoler, j'ai un enfant, j'ai une vie à 1000 à l'heure.'" Une réalité que le footballeur qui joue à Stuttgart (Allemagne) aurait pu fuir mais qu'il a choisi d'affronter. Ses 22 ans sont l'explication de cet engagement selon l'ex-Miss. "Benjamin a cette insouciance que les hommes mûrs n'ont pas toujours. (...) Il est très pur. Il n'a pas encore été abîmé par l'amour. Et c'est un grand romantique. Je n'étais pas forcément habituée à tous ces gestes d'attention", explique-t-elle.

Et malgré son jeune âge, Benjamin Pavard a très rapidement su trouver sa place auprès de Gianni, adorable garçon en grande section de maternelle et passionné de football : "Benjamin s'est tout de suite investi dans ma vie avec mon fils. Ils s'entendent bien et c'est l'essentiel."

Mais malgré cette belle entente, Rachel Legrain-Trapani n'envisage pas encore de s'installer avec son amoureux.

L'intégralité de l'interview de Rachel Legrain-Trapani est à retrouver dans Gala en kiosques le 3 octobre 2018.