Rachel Legrain-Trapani en manque de Benjamin Pavard : Son message pour son chéri

Depuis que son chéri Benjamin Pavard a fait sa rentrée footballistique dans son club du VfB Stuttgart en Allemagne début août, Rachel Legrain-Trapani est en manque de notre sexy champion du monde 2018.

Sur son compte Instagram, l'ex-Miss France 2007 et maman du petit Gianni (4 ans, issu de sa précédente idylle avec le footballeur Aurélien Capoue) n'hésite pas à manifester ce manque dès que celui-ci se fait trop ressentir. Mardi 28 août 2018, celle qui avait aussi fait une apparition éclair dans Secret Story 3 a publié une photo datant de ses dernières vacances en amoureux dans sa story Instagram. On y voyait le couple allongé côte à côte, assez dévêtu, avec un gros émoji coeur à côté d'eux... Bref, un moment de bonheur ! "Miss you...", a simplement commenté la belle, soit "Tu me manques" en V.F.

Quand elle ne pense pas à son amoureux, la belle Rachel Legrain-Trapani poursuit son emménagement dans son nouvel appartement. Le 19 août dernier, l'ex-reine de beauté âgée de 29 ans publiait un selfie immortalisé au milieu de ses cartons dans le Nord de la France. "Rachel déménagement bonjour. J'espère que vous avez eu un week-end plus fun", commentait-elle en ajoutant les hashtags #danslescartons #interminable #déménagement #jesuispropriétaire et #loft.

Courage Rachel !