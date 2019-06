Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard de nouveau en couple ? Elle répond

Le 18 février dernier, Purepeople.com confirmait la rupture entre l'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani (30 ans) et le champion du monde de football Benjamin Pavard (23 ans).

Quatre mois plus tard, alors que son ex est en vacances à Mykonos en Grèce avec des amis et d'anciennes reines de beauté, la maman de Gianni (5 ans) a été interrogée à son sujet par Matthieu Delormeau dans TPMP People sur C8. Rachel Legrain-Trapani, qui est chroniqueuse dans l'émission, a révélé : "Benjamin est parti avec son ami Matthieu qui sort avec Eva Colas, la première dauphine de Miss France 2018, Miss Corse, et elle a ramené ses copines les Miss ! De là à ce qu'il soit en couple avec l'une d'elles, je ne pense pas vu les messages que je reçois en ce moment..."

Bien évidemment, Matthieu Delormeau s'est empressé de savoir s'il y n'aurait pas actuellement un rapprochement dans l'air entre les célèbres ex. "Non, je ne pense pas que je pourrais me remettre avec. Ce n'est pas du tout d'actualité. Il est bien accompagné là, je pense que ces filles là seront plus appropriées, elles ont le même âge...", a-t-elle assuré.

Pour rappel, le 22 février dernier, après un court séjour à Marrakech pour se changer les idées, notre ex-Miss était revenue sur sa récente rupture face à Matthieu Delormeau. "On reste des gens normaux. On est fâchés et ça a pris des proportions assez dramatiques [avec les réseaux sociaux, NDLR], toute ma famille était au courant avant que j'ai pu en parler." Et l'ex-reine de beauté de poursuivre alors : "J'ai pris cette décision, ça date de la semaine dernière (...) C'est pas facile. C'est la vie, on n'était plus sur la même longueur d'onde et il est encore très jeune et je pense qu'il a besoin de s'amuser..."