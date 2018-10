Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard : Des tensions au sein du couple...

Voilà plusieurs mois que Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard filent le parfait amour ! Le 16 octobre dernier, notre Miss France 2007 était d'ailleurs présente au Stade de France pour soutenir son chéri, qui jouait avec l'équipe de France contre l'Allemagne. En compagnie de Marine Lloris, l'épouse du gardien de but Hugo Lloris, la belle brune a assisté à la victoire des Bleus. Si tout semble aller pour le mieux entre les deux tourtereaux, de petits tensions se sont créées au sein du couple...

C'est en participant à l'émission Promis c'est la dernière (diffusée ce samedi 20 octobre 2018 à 10h30 sur TF1) que Rachel Legrain-Trapani a fait une révélation sur sa vie amoureuse. Dans le programme, qui aide des personnalités à arrêter de fumer, la jeune femme de 30 ans s'est lancé un vrai défi. En effet, l'ancienne Miss a confié à Télé Loisirs qu'elle "fumait entre quinze et vingt clopes par jour depuis quelque temps". Une situation devenue insupportable pour Benjamin Pavard !

"Ça créait des tensions. Surtout que lui ne fume pas. Il n'aimait pas quand je sentais le tabac. Ça le faisait moyen. Cette décision d'arrêter de fumer a fait plaisir à tout le monde", a-t-elle avoué. Son fils Gianni n'approuvait également pas son addiction et elle s'en était exprimée à Télé Star le 16 octobre dernier : "Il a 4 ans et demi et cet été, il m'a lancé, alors que j'avais une cigarette à la main : 'Maman, tu vas mourir'. Ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. Je me suis sentie bête. Je veux lui donner le bon exemple."