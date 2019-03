Rachel Legrain-Trapani menacée après son tacle à Vaimalama Chaves : elle dénonce

Le 22 février 2019, Rachel Legrain-Trapani estimait que notre nouvelle Miss France Vaimalama Chaves "cherch[ait] à faire le buzz" sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Des propos qui ont rapidement fait polémique. Aujourd'hui, l'ancienne reine de beauté devenue chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna a reçu des messages haineux et même des menaces de mort à ce propos !

En story sur Instagram jeudi 14 mars 2019, Rachel Legrain-Trapani a partagé les messages d'insultes qu'elle reçoit depuis sa sortie sur Vaimalama Chaves. "Hypocrite, grosse m**** ! Tu dis du mal derrière le dos de Vaimalama et tu oses poser avec elle. T'es même pas belle pffff grosse p*** de ton quartier", peut-on lire. Un autre internaute a quant à lui écrit le message suivant : "C'est toi la girafe albinos qui a osé insulter notre Miss ? On a envie de te découper et de mélanger avec de la bonne sauce... Fais gaffe à toi p***."

Face à ces odieux messages d'insultes et de menaces, Rachel Legrain-Trapani a décidé d'agir. "Ça va beaucoup trop loin ! Maintenant je porte plainte ! Ras-le-bol de recevoir des insultes, des menaces de mort ! Sachant qu'il n'y a aucune animosité entre Vaimalama et moi. C'est n'importe quoi !", s'est-elle exclamée toujours sur Instagram. Et de poursuivre : "Qu'on me laisse dans mon monde de bisounours, la haine non merci !"

Rappelons que l'ex-compagne du footballeur et champion du monde Benjamin Pavard avait déjà indiqué que ses propos n'avaient pas le sens qu'on leur avait donné. La chroniqueuse de TPMP n'a en aucun cas souhaité tacler Vaimalama Chaves mais simplement préciser qu'à son époque, il n'était pas chose facile de s'exprimer aussi librement et avec humour que le fait notre Miss France 2019. D'ailleurs, cette dernière avait à demi-mot répondu à sa camarade sur Twitter. "Je ne pourrais jamais faire l'unanimité et ce n'est pas grave. Je suis bien dans mes baskets et continuerai à faire de mon mieux. Soyons heureux :-)", avait-elle écrit pour clore la polémique. Si tout semble aller au mieux entre les deux reines de beauté, les internautes prennent l'affaire un peu trop à coeur...