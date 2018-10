Rachel Legrain-Trapani met les choses au clair sur sa vie avec Benjamin Pavard !

"Il aimerait que je sois plus souvent là-bas, mais il en est hors de question pour le moment", a-t-elle confié à Gala en évoquant son amoureux, qui évolue comme défenseur dans le club du VfB Stuttgart. Rachel Legrain-Trapani est revenue sur ses déclarations dans un post Instagram.

Mercredi 3 octobre 2018, sur son compte suivi par presque 200 000 abonnés, l'ex-Miss de 30 ans a posté une photo d'elle et de son chéri de 22 ans, Benjamin Pavard, prise en Corse. Un souvenir de vacances qu'elle a commenté... "'La distance est à l'amour ce que le vent est au feu : il éteint les petits et attise les grands.' Je lis beaucoup d'articles sur le fait que je ne veuille pas vivre avec Ben... alors que ce n'est pas une question de vouloir, c'est simplement que, comme beaucoup de couples, nous avons nos boulots respectifs et nous devons faire avec... mais l'amour est là et c'est bien cela le plus important", a-t-elle réagi après son interview.