Rachel Legrain-Trapani : Séparée de son fils, elle partage un tendre cliché

2016, une année difficile ?

Si Rachel Legrain-Trapani clame tout son amour pour Gianni sur Instagram, elle a aussi multiplié les messages de déprime ces dernières semaines : "À force de me planter, je vais finir par devenir une jolie fleur", "Et ils vécurent heureux mais pas ensemble"... À quoi, à qui, fait-elle référence ? Son couple, une déception amicale ? La jeune maman ne s'est jamais exprimée avec plus de précisions malgré l'inquiétude de ses abonnés.

Sa dernière apparition avec son mari, le footballeur Aurélien Capoue qu'elle a épousé en 2003, remonte à mars dernier, lors d'un voyage de rêve en Thaïlande....