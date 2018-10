Rachel Legrain-Trapani stressée en tribunes, Benjamin Pavard en difficulté

Miss France 2018, Maëva Coucke, mais aussi plusieurs anciennes reines de beauté qui l'ont précédée, se trouvaient au Stade de France mardi 16 octobre 2018 pour le match de l'équipe de France contre l'Allemagne. Rachel Legrain-Trapani était également présente mais pas au côté de sa grande famille de Miss. Celle qui a porté l'écharpe et la couronne en 2007 a en effet préféré se joindre aux femmes de footballeurs, dont Marine Lloris, l'épouse du gardien de but et capitaine des Bleus Hugo Lloris.

Photographiée dans les tribunes du Stade de France, vêtue de noir et d'un blouson kaki imprimé panthère, Rachel Legrain-Trapani est apparue stressée, sans aucun doute les yeux rivés sur la prestation très mitigée de son compagnon, Benjamin Pavard.

Si l'équipe de France a remporté son match 2-1, le jeune défenseur de 22 ans n'a pas brillé sur le terrain. Depuis la Coupe du monde et son incroyable but contre l'Argentine (qui lui a valu d'être élu le meilleur de la compétition), Benjamin Pavard est en difficulté. Dernier du championnat allemand avec son équipe de Stuttgart, le footballeur originaire de Jeumont (Hauts-de-France) a été malmené par la conquérante Mannschaft, souvent en retard sur les actions de défense. Malgré sa prestation en demi-teinte, le sportif sait qu'il peut compter sur le soutien de Rachel Legrain-Trapani.

L'ancienne Miss France de 30 ans devenue journaliste pour la chaîne régionale WEO débarque le 20 octobre prochain sur TF1 avec l'émission Promis c'est la dernière. Aux côtés de l'humoriste et acteur Titoff et d'anonymes, la jeune femme va tente d'arrêter de fumer, ce que lui a demandé son fils Gianni, 4 ans et demi, né de son mariage avec le footballeur Aurélien Capoue dont elle est divorcée.