Rachel McCord : La petite soeur d'AnnaLynne McCord, canon en bikini

Comme les marques Christian Dior, PUMA ou Victoria's Secret, 138 Water dispose d'une redoutable armada d'égéries ! Rachel McCord en fait partie. La bombe de 27 ans s'associe à nouveau à l'enseigne californienne pour une campagne publicitaire torride. Une bouteille d'eau dans la main droite, l'autre main dans ses cheveux, Rachel rappelle l'importance d'un geste vital en ce début de printemps : l'hydratation.

Le shooting de cette campagne s'est déroulé mi-mars, à Malibu. Madame McCord y a enchaîné les poses devant l'objectif du photographe Malachi Banales. Craquante en bikini noir, Rachel a renoué le temps d'un après-midi avec les joies de la plage.

Sur le sable ou sur tapis rouge, en maillot deux-pièces ou en robe de soirée et lingerie, Rachel McCord affole la toile et les réseaux sociaux. Ses plus de 30 000 abonnés sur Instagram sont sur un nuage...