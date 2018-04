Rachel Platten foire l'hymne national et fait pire que Fergie...

Conviée à chanter l'hymne national américain lors d'un match de football opposant l'équipe des Utah Royals à celle des Chicago Red Stars le 14 avril 2018, la chanteuse Rachel Platten a passé un très mauvais moment. Extrêmement stressée, elle ne se souvenait plus des paroles et a été obligée de s'y prendre à trois fois ! Elle a depuis tâcher de s'expliquer...

Essayant de démarrer son interprétation de The Star-Spangled Banner, Rachel Platten a mis une toute petite poignée de secondes à se rendre compte qu'elle se trompait de phrase et s'est excusée auprès du public avant de reprendre. Malheureusement, lors de son deuxième essai, elle s'est trompée à nouveau ! Sur les visages des spectateurs du stade Rio Tinto (à Sandy dans la banlieue de Salt Lake City dans l'Utah), on pouvait alors voir des sourires moqueurs ou de l'embarras... "Oh mon dieu, je suis désolée. Est-ce que quelqu'un peut me dire la phrase d'après ?", a-t-elle alors déclaré au micro. Finalement, à la troisième tentative, elle a réussi à aller jusqu'au bout.

Rachel Platten, âgée de 36 ans et à qui on doit le tube Fight Song (340 millions de vues sur Youtube), a publié un communiqué pour réagir. "Je me sens vraiment embarrassée, honnêtement. J'ai du mal à me pardonner mais j'y travaille (...) J'étais si nerveuse en me lançant. L'hymne, c'est vraiment un gros truc, c'est sans la doute la chanson la plus importante pour notre pays. Je suis toujours nerveuse car elle représente beaucoup car elle est très forte (...) J'étais prête à me lancer et le faire et puis mon esprit a fait le vide (...) J'étais fière de pouvoir finir. Je n'arrive pas à croire qu'au fond j'ai pas oublié plus de mots et que j'ai pu aller au bout. Bon, je suis sous le choc au final", a-t-elle dit.

Avec sa mésaventure, cela permet à la chanteuse Fergie de respirer un peu, elle qui avait massacré l'hymne américain il y a quelques mois, devenant la risée de la Toile...

Thomas Montet