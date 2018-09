Rachel Weisz et Daniel Craig parents : L'actrice de 48 ans a accouché !

Carnet rose pour Rachel Weisz et Daniel Craig. Les deux comédiens de respectivement 48 et 50 ans sont devenus parents, nous apprend le Daily Mail ce samedi 1er septembre 2018. L'actrice américaine et son séduisant mari britannique sont "très heureux" de la venue au monde de leur petite fille. Le nom du bébé n'a pas été révélé, mais les deux jeunes parents sont ivres de joie et se portent à merveille.

Cette fille est donc la première pour ce couple marié en 2011. En revanche, ils ont chacun eu un enfant de leur côté par le passé. La belle Rachel Weisz est la mère du petit Henri, 12 ans, dont le papa est le réalisateur Darren Aronofsky. Quant à l'interprète de James Bond, il a une fille déjà âgée de 26 ans, Ella, avec son ex-femme Fiona Loudon.

Voilà de quoi expliquer l'absence remarquée de Rachel Weisz à Venise. En effet, la comédienne aurait dû être aux côtés d'Emma Stone et Olivia Colman pour défendre The Favourite, le nouveau film de Yorgos Lanthimos dans lequel elle campe Sarah, duchesse de Marlborough, l'éminence grise de la Reine Anne campée par Olivia Colman et dont la vie est bousculée par l'arrivée à la cour d'une noble déclassée incarnée par une Emma Stone complètement folle. On a pu récemment voir Rachel Weisz dans deux films : Le jour de mon retour face à Colin Firth, et Désobéissance avec Rachel McAdams. C'est d'ailleurs sur le tapis rouge d'une première de ce film qu'elle avait dévoilé son baby-bump.