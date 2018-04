Rachida Dati et Cécilia Attias réunies le temps d'un goûter au Plaza Athénée

Cécilia Attias, Ophélie Meunier ou encore Rachida Dati se sont donné rendez-vous à l'hôtel Plaza Athénée le temps d'un goûter, à Paris, le 8 avril 2018. De nombreuses personnalités étaient également présentes avec leurs enfants pour fêter la sortie de l'album illustré Lila à la recherche du Mansour.

Cette année, le Royal Mansour Marrakech a en effet souhaité mettre les enfants à l'honneur en leur dédiant un album écrit par Colombe Schneck et illustré par Delphine Perret.

Parmi les joyeux convives, nous retrouvons notamment Marc Lambron et sa compagne Delphine Marang Alexandre, Catherine Bonifassi et sa fille Louise, Jean-Claude Biguine avec sa femme et leur fils Adrien, la photographe Hana Lê Van ou encore Anne-Laure Pandolfi et sa fille Léonore. Revue en images.